الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

معاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات لهذا السبب

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات في اتهامهم بخطف مواطن وسرقته بالإكراه في منشأة ناصر.

صدر الحكم برئاسة وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين وليد عبدالرؤوف المندراوي، وحاتم الزيات، وأيمن يونس، وأمانة سر أحمد فهمي، ومحمد الغلبان.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم في يوم 4 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، قام المتهمين من الأول حتى الخامس بخطف المجني عليه «سمير-ا» عن طريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفوه حال استقلاله مركبته متعدين عليه بالضرب، مُحدثين إصابته واصطحبوه داخل سيارته عنوة، وهو مقيد الحركة فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته واقتادوه إلى مكان ناء بعيدا عن ذويه، كما شرعوا بسرقة سيارته حال استقلالها.

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