أزهر الشرقية يختتم البرنامج الشامل لمعلمي العلوم المرحلة الابتدائية

اُختتمت بمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية على المنهج الجديد.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بضرورة العمل على تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية، من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية.

وقال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية: إن هذا البرنامج هو استكمال لسلسلة البرامج التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية والتي تركز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، حيث يتم تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية للسادة العاملين بمنطقة الشرقية الأزهرية.

وأشار الدكتور السيد البنان، مدير إدارة التدريب، إلى أن برامج تنمية مهارات معلمي المرحلة الابتدائية على المنهج الجديد تُلبي الاحتياجات التدريبية الحقيقة لجميع المعلمين في جميع التخصصات بالمرحلة الابتدائية: (لغة عربية، لغة إنجليزية، رياضيات، علوم، دراسات اجتماعية)، ويتم تنفيذها طبقًا لخطة زمنية تحددها إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.

ولفت إلى أن من أهداف هذا البرنامج، تنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية على المنهج الجديد، وإكساب المعلمين المهارات اللازمة لتدريس العلوم بطريقة فعالة، بجانب تحسين مخرجات التعليم في مادة العلوم.

وأضاف مدير التدريب أن البرنامج يستهدف جميع معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية، ومن المتوقع لنتائج هذا البرنامج تحسين مخرجات التعليم في مادة العلوم، وإعداد معلمين مؤهلين لتدريس العلوم بطريقة فعالة، وتنمية مهارات التفكير العلمي لدى الطلاب وزيادة دافعية الطلاب للتعلم.