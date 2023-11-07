فوربس تطلق قمة Under30 في الجونة

تستعد فوربس الشرق الأوسط لإطلاق النسخة الثانية من قمة (Under30) في مدينة الجونة، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية على البحر الأحمر، التي ستقام في الفترة من 11 إلى 14 يناير/ كانون الثاني 2024 في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

تستضيف مدينة الجونة النابضة بالحياة نخبة من الشباب المبدعين والمبتكرين العاملين على التغيير من الشرق الأوسط في النسخة الثانية من قمة (Under30)، حيث تقدم للمتحدثين والحضور تجربة قيّمة من التواصل والترفيه وتبادل الخبرات على مدار أربعة أيام.

وأعربت الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، خلود العميان، عن حماسها لهذا التعاون، مشددة على التزام فوربس الشرق الأوسط بتسليط الضوء على المواهب الشابة في المنطقة وتنميتها، عبر شراكتها مع مدينة الجونة التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية، وبدعم من فيزا، (VIMarktes) و(Prypco). وأضافت: "ستظل قمة فوربس الشرق الأوسط (Under30) في الجونة منصة للابتكار والإلهام".

وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، محمد عامر: "يسعدنا التعاون مع فوربس الشرق الأوسط للسنة الثانية، إذ ستستضيف الجونة مرة أخرى الشباب العربي والدولي من جميع أنحاء العالم، ما يعزز مكانتها كوجهة متعددة الجوانب للشباب مناسبة للأعمال والسياحة والمعيشة. ويزداد الترقب لهذا الحدث الهام الذي يضم مجموعة مختارة من المواهب المصرية والعربية الشابة بعد النجاح المحقق العام الماضي. كما تحمل هذه القمة أهمية كبيرة بالنسبة إلينا، إذ تتماشى مع هدفنا بتعزيز مكانة الجونة كأهم مركز لرجال الأعمال والشركات المتوسطة والناشئة ورواد الأعمال يقدم تجربة فريدة للحياة الساحلية في المنطقة".

يرأس القمة رائد الأعمال والمحاور الإماراتي أنس بوخش، الذي يُعرف بإسهاماته في مشهد ريادة الأعمال، وهو صاحب البرنامج الحواري الذي لقي رواجًا واسعًا(ABtalks#). ويعد بوخش من الشخصيات المؤثرة كمتحدث مُلهم مُعترف به في مجال تنمية الذات والتوعية في العالم العربي، إذ إنه يلتزم بقيادة وتمكين الجيل القادم، وإلهامه ودعم تطلعاته.

قال بوخش: "يشرفني اختياري لرئاسة قمة فوربس الشرق الأوسط (Under30) في الجونة، التي تعد منصة محورية تجمع بين قادة الغد، وتوفر لهم مساحة للتواصل والتعاون وتبادل الأفكار. كذلك يسعدني هذا التعاون مع فوربس، ونتطلع بشغف إلى استقبالكم جميعًا في الجونة، حيث سنجتمع للاحتفال بإنجازات الشباب المذهلة".

وتضم قمة فوربس الشرق الأوسط (Under30) مجموعة مميزة من المتحدثين النجوم الذين سيشاركون خبراتهم وأفكارهم المُلهمة، بما في ذلك: المخرجة والممثلة زينة مكي، والمدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة الأعمال في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان في شركة فيزا ليلى سرحان، وصانع المحتوى مهند الحطاب، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Prypco أميرة سجواني، ورئيس قسم التصميم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة Pepsico جيانماورو فيلا، فضلًا عن الشاعرة الغنائية والكاتبة والمخرجة الإبداعية منة القيعي، ومقدمي برنامج سعودي ريبورترز الكوميدي التوأم عبد الله وعبد العزيز بكر، ومقدم البرامج شريف فايد، والشخصية المؤثرة نارين بيوتي، ومقدم البرامج رامي رضوان، واليوتيوبر غيث مروان.