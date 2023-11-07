1.65 مليار جنيه إجمالي رأس أمان القابضة

أعلنت شركة أمان القابضة اليوم عن نجاحها في زيادة رأس المال بقيمة 450 مليون جنية مصري ليرتفع بذلك رأس المال الإجمالي للشركة إلى مليار و65 مليون جنية مصري، وهو ما يساهم في توسيع نطاق خدمات الشركة وتطوير الحلول المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية؛ دعماً لعملية التحول الرقمي وتعزيزاً لمكانتها في السوق المصري.

قال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بأمان القابضة،: "تسهم هذه الزيادة في رأس المال في تعزيز رؤوس الأموال للشركات التابعة، حيث نوجه زيادة رأس المال بمقدار 150 مليون جنية مصري لشركة أمان للخدمات المالية، 100 مليون جنية مصري لشركة أمان للتمويل الاستهلاكي، 50 مليون جنية مصري لشركة أمان للدفع الإلكتروني، 70 مليون جنية مصري لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، إضافة إلى 80 مليون جنية مصري للاستثمار في المملكة العربية السعودية."

وتعكس هذه الخطوة الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة من قبل المستثمرين، بما يبرهن على التزامها نحو عملائها ويدفعها لتوجيه استثماراتها نحو توفير المزيد من المنتجات والخدمات ذات جودة عالية