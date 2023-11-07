مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "الشامبيونزليج"، والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة قوية ومرتقبة ترصدها لكم بوابة الوفد في السطور التالية:

ميلان ضد باريس سان جيرمان ..

في قمة أوروبية من العيار الثقيل يستعد فريق أي سي ميلان الإيطالي لاستقبال ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في المواجهة النارية التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا).

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة، 12 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق جواد بدة.

برشلونة ضد شاختار ..

يحل فريق برشلونة ضيفًا على شاختار في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب فولكسبارك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت أبو ظبي وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

مانشستر سيتي ضد يونج بويز ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الاتحاد، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

نيوكاسل ضد بوروسيا دورتموند ..

ستنطلق المباراة الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سيغنال ايدونا بارك، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

أتلتيكو مدريد ضد سيلتك ..

ستنطلق المواجهة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.