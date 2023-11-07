الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع شخص اصطدمت به سيارة مسرعة

بوابة الوفد الإلكترونية

لقى شخص مصرعه، بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة، أعلي الطريق بمنطقة المنيب فى محافظة الجيزة، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

عقب تلقى بلاغ بالحادث، تم الدفع بسيارة إسعاف لمحل الواقعة، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص، مما تسبب في وفاته، وجرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الجريدة الورقية