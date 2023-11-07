المشدد 6 سنوات لميكانيكي ونجار حازا مواد مخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم؛ نجار، وميكانيكي، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لادانتهما في القضية رقم 11413 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، والمقيدة برقم 1487 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ههيا، بشأن ورود معلومات لضباط مباحث المركز بقيام كل من "تامر. م. الـ " 45 عاما، نجار ، و "السيد. م. ع" 25 عاما، ميكانيكي، والمقيمان بدائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزة الأول سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، و43 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وبحوزة الثاني 24 لفافة لجوهر الهيروين، و 16 لفافة لجوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض " سكين"، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.