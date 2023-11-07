المشدد 6 سنوات لمتهمين شرعا في سرقة طالب بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، متهمين اثنين بالسجن المشدد 6 سنوات، ومصادرة المضبوطات، لإدانتهما بالشروع في سرقة طالب بالإكراه تحت تهديد السلاح.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، بشأن ما تبلغ من "محمود. م. ع " 16 عاما، طالب، ومقيم بدائرة مركز الزقازيق، بأنه حال سيره بالطريق العام استوققه شخصان وأشهرا في وجهه سلاح أبيض عبارة عن "مطواة"، مما بث الرعب في نفسه وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومته، والاستيلاء على مبلغ مالي وهاتفه المحمول، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو ضبطهما من قبل الأهالي.

التحفظ على المتهمين والمضبوطات

كشفت التحقيقات التي أكدتها التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "كريم. ر. م" 24 عاما، فكهاني، و"سيد. ر. الـ" 28 عاما، فكهاني، والمقيمان بدائرة قسم أول الزقازيق، حيث قاما بالشروع في سرقة المجني عليه تحت تهديد السلاح، وتعريض حياته للخطر.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.