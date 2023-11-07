خدمات نقل الدم: 25 ألف تبرع بالدم إلى غزة

قالت الدكتورة فاتن مسعد نائب مدير مركز خدمات نقل الدم القومية، إن المساعدات والمعونات التي تقوم بها وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع وزارة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، عبارة عن مساعدات طبية ومستلزمات، تُوَصَّل مع تبرعات الدم، وهي المكملات مثل أجهزة نقل الدم.

التبرعات وصلت إلى 25 ألف تبرع من الدم ومشتقاته

وأضافت “مسعد” خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن التبرعات وصلت إلى 25 ألف تبرع من الدم ومشتقاته، في خلال الشهر المأساوي، الذي عاشته غزة، واُسْتُفِيد منه، والتوصيل إلى مستشفيات غزة، ومستشفيات خط الدفاع الأولى، والجرحى الذين اُنْتُقِلُوا، ولا يزال المركز قادر على سد الاحتياجات جميعها.

فصائل مختلفة من أكياس الدم

ونوهت نائب مدير مركز خدمات نقل الدم القومية، إلى أنه يتم توفير فصائل مختلفة من أكياس الدم، وكذلك المستلزمات الخاصة بها، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الأخرى.