تصدير 5000 طن دقيق لليمن عبر موانئ البحر الأحمر 

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و624 شاحنة بضائع و 100 سيارة وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع عامةومتنوعة و348 شاحنةبضائع، و86 سيارةبينما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع عامةومتنوعة و276 شاحنة بضائع و 14 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، وشهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفينتين دليلة والحرية

وشهد ميناء نويبع البحرى تداول 2200 طن بضائع عامةومتنوعة، و175 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لأربع سفن وهى آيلة واور و بريدج وكوين نفرتيتي، ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة CECILIA وعلي متنها 5000 طن دقيق تصدير الي اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر ٩٢١ راكبا بموانيها .



ئاتي ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني وحرص الحكومة المصرية على دعم الصادرات المصرية وتعليمات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 490 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي وحققت الصادرات تداول 335 الف طن بنسبة زيادة 117% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 155 الف طن .

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 315 الف طن بضائع بكمية صادر 188 الف بنسبة زيادة 22% عن الواردات التي سجلت 127 الف طن، كما شهد ميناء نويبع تداول 67 الف بكمية صادر49 الف بنسبة زيادة 172% عن الواردات التي سجلت 18 الف طن ، بينما شهد ميناء السويس تداول 32 الف طن بضائع بكمية صادر 22 الف بنسبة زيادة 120% عن الواردات التي سجلت 10 آلاف طن ، فيما تم تصدير 76 الف طن فوسفات من ميناء ابوالغصون والحمراوين .

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتقديم كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة والعمل على زيادة معدلات التداول وتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وضرورة توفير معدات حديثة لعمليات الشحن والتفريغ وعمالة مدربة لتقليل الزمن المستغرق فى ذلك للوصول لمعدلات التداول العالمية لإنهاء اجراءات الشاحنات .