سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 7-11-2023

ننشر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7-11-2023، في البنوك المصرية، ليسجل بالبنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصري سجل متوسط سعر الصرف نحو 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية:

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري 32.97 للشراء، و33.18 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.02 جنيه للشراء، 38.28 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.18 جنيه للشراء، 34.45 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.49 جنيه للشراء، و22.62 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.41 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.81 جنيه للشراء، 2.84 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.53 للشراء، 20.67 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.21 جنيه للشراء، 4.23 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية:

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 99.02 جنيه للشراء، 99.96 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 79.45 جنيه للشراء، 81.83 جنيه للبيع، فيما سجَّل الريال العماني، سعر 78.04 جنيه للشراء، 80.12 جنيه للبيع، بينما سجَّل سعر الريال القطري، عند سعر 7.80 جنيه للشراء، 8.45 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 42.76 جنيه للشراء، 43.46 جنيه للبيع.