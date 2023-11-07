وزير الري يوجه بمتابعة عمليات التأهيل ونهوها قبل آخر ديسمبر

استعرض الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة حياه كريمة بأطوال إجمالية ٥٧٣٣ كيلومتر ، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٤١٣٨ كيلومتر ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٥٩٥ كيلومتر ، وذلك خلال إجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" .

ووجه الدكتور سويلم بقيام أجهزة الوزارة بسرعة نهو كافة أعمال تأهيل الترع قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، مع المرور الدوري علي كافة العمليات الجاري تنفيذها للتأكيد علي الإلتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الإشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ .

وصرح الدكتور سويلم أنه ومنذ إنطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في شهر يناير ٢٠١٩ والتي تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى ، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة ، خاصة أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة بإعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية .

وأضاف أن الوزارة أسهمت فى مبادرة "حياه كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات تأهيل الترع وحماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لإستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار ، حيث ساهمت هذه المشروعات فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة ، كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة "حياه كريمة" من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة .

الجدير بالذكر أنه يجرى تنفيذ عدد (٤) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة .

كما قامت الوزارة بتدبير عدد (١٣٨) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٥٠ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية) ، وذلك لإقامة عدد (١٥٣) مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية).