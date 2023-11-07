تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة (شاهد)

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا عن الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، حيث ظهرت بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد وشارع الطيران وصولا للدائري.

وذكر التقرير أن الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، فإنه يشهد بعض الكثافات المرورية، وفي كوبري أكتوبر توجد كثافات مرورية مستمرة حتى العباسية، وعند الوصول إلى غمرة سنجد كثافات مرورية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي بكوبري أكتوبر.

ميدان عبدالمنعم رياض

وأوضح التقرير أن ميدان عبدالمنعم رياض يشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وفي شوارع أخرى سنجد سيولة مرورية، وعلى طريق الكورنيش توجد كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد.

الكثافات المرورية

ويشهد شارع ترسا بعض الكثافات المرورية نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين، وتظهر بعض الكثافات المتحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا إلى بولاق وإمبابة.

