إحالة أربعة من الفريق الطبي بمستشفى المنشاه المركزي للتحقيق العاجل

أحال الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، طبيبين وممرضتين بمستشفى المنشاه المركزي للتحقيق العاجل بديوان مديرية الصحة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها وكيل وزارة الصحة في الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء على مستشفى المنشاه المركزي.

وتفقد الدكتور أحمد حسن ابوهاشم اقسام الإستقبال و الحضانات و القسم الداخلي للأطفال .

وفوجئ وكيل وزارة الصحة بعدم وجود طبيبين وكذلك اثنان من أعضاء هيئة التمريض من المكلفين بالسهر بالمستشفى لخدمة و رعاية المرضى وتقديم الخدمات المنوطة بهم والمكلفين بها وتغيبهم دون ابلاغ المختصين .

وعلى الفور تم استدعاء الدكتور احمد النسي مدير الإدارة الصحية بالمنشاه والمكلف بتسير اعمال مستشفى المنشاه المركزي لعمل اللازم واتخاذ الإجراءات المتبعة.

وجه الدكتور احمد حسن ابو هاشم إدارة التمريض بالمديرية بإعداد خطة تدريبية لجميع الكوادر التمريضية بالمستشفي .

وشددا على انه لن يقبل بأي تقصير في حق المواطن، مؤكداً أنه لن يكون هناك تهاون مع مقصر أو متخاذل عن خدمة أهالينا من المرضي.