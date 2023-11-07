لجنة السياحة بالبرلمان تكشف تأثير حرب غزة على مصر.. إلغاء 25% من الحجوزات

كشفت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، عن التأثير الذي لحق بالسياحة المصرية جراء الحرب التي تدور في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة أثر بشكل واضح على السياحة المصرية

وقالت "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، مساء الإثنين أن العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة أثر بشكل واضح على السياحة المصرية، ومثل تلك الأحداث عادة تؤثر بالسلب على قطاع السياحة، والحديث عن هذا الأمر بصورة غير ذلك أمر غير واقعي على الإطلاق.

وأضافت: "ليست كل المقاصد السياحية المصرية متأثرة بالأحداث في غزة، وإنما فقط طابا وشرم الشيخ ونويبع ودهب، و لازالت السياحة الثقافية تشهد حجوزات، وكذلك بعض المدن في الغردقة ومرسى مطروح، ومرسى علم، والقاهرة، لافتا إلى أن هناك إلغاءات بنسبة 25%.

وتابعت رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب، أن الحجوزات وإلغائها في الوقت الحالي أمر هام، ولكن أملهم هو العمل على الحجوزات المقبلة، موضحة أن أي حدث سلبي بدوره يؤثر على قرار السائح بشكل فوري خاصة في الفترة الحالية، معقبة: "السائح ممكن يقولك بلاش إجازة في المنطقة الملتهبة وأقضي أجازتي في مكان تاني".

وحول نوعية السياح الذين ألغوا حجوزاتهم بنسبة 25% ، قائلة: “ معظم سياح أمريكا كان ليهم رحلة ثلاثية بين مصر وإسرائيل والأردن، وبالتالي ألغى رحلته بالكامل ودي طبيعة الامريكان بيخافوا بسرعة.. لو حصل حدث في أفغانستان مايجيش مصر”.

وقال الإعلامي عمرو أديب، إن الأسعار ترتفع في مصر بلا توقف، والدولار كذلك وهذه الأمور تعتبر أعراضًا جانبية للأزمة الاقتصادية التي تعاني مصر، والتي ستزيد في ضوء ما يحدث في غزة.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية"إم بي سي مصر"، مساء اليوم الإثنين، أن ما يحدث في غزة مستمر، وأشد المتفائلين يرى أن الأمر سيستمر 4 أشهر على الأقل، والأمر بدوره يؤثر بقوة على الاقتصاد المصري، وذلك أمر واضح أمام الجميع.

وتابع عمرو أديب "ربنا معاكم حقيقي لأن الشيلة تقيلة عليكم، بس عشان نكون واقعيين اللي بيحصل في غزة مستمر على الأقل 4 شهور ده لو أنت متفائل".

وأوضح عمرو أديب، أنه بالتأكيد تجهز الحكومة لخطة ودراسة من أجل التعامل مع الوضع الحالي، "بس لو أنت عندك عنق زجاجة في حاجة قولنا كحكومة وبلغ الشعب، قول إحنا شايفين المنطقة دي فيها مشكلة بس استحملوا معانا، متسبنيش أقوم في يوم الصبح ألاقي عنق الزجاجة مش عارف اعدي منه".

وأردف عمرو أديب: "الشعب المصري شعب أصيل ويتحمل بقوة، وسيتحمل من أجل القضية الفلسطينية التي تعد قضية مصرية عربية هامة، "المصريين عندهم حالة جدعنة كبيرة اليومين دول، وهيستحملوا عشان خاطر الناس، هتلاقي من الكلام ده كتير دلوقتي".