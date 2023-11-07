هشام الجخ يوجه رسالة للفلسطينيين ويحذر من الفتنة مع المصريين (فيديو)

استنكر الشاعر، هشام الجخ على الهواء، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن إمكانية ضرب غزة، بالقنبلة الذرية، قائلا: “ يفترض أن وزير التراث الإسرائيلي صاحب منصب دبلوماسي، العالم يصمت على مثل تلك التصريحات”

وقال "الجخ"، خلال لقاء حوار مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية"إم بي سي مصر"، مساء الإثنين: أنت فاكر أن كلامك ده هيخوفنا أو هيخوف الشعب الفلسطيني، يا راجل يا مرخي، طب جرب اضرب نووي، وشوف لو ضربت هيحصل إيه فيك وفي بلدك".

وأشار هشام الجخ إلى أنه زار فلسطين كثيرًا ، وتعامل مع جنود جيش الاحتلال، وعلم ما يعاني منه الفلسطينيين، وأسباب الانتفاضة والرد على المعاملات، موضحا أن هناك معاملات عنصرية هناك بشكل فج ومستفز غير طبيعي

وتابع "إحنا من زمان واحنا بنتكلم عن فلسطين، ودايما في الإذاعة المصرية من صغرنا وإحنا فاكرينكم، ومش قادرين نسيبكم ومش هنسيبكم لوحدكم".

وأضاف "أن بعض اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحاول استغلال الأمر من أجل الوقيعة بين الشعب المصري والفلسطيني، "أوعوا تصدقوا السوشيال ميديا واللي بينزلوه".

وأردف: " من ضمن الأمور التي حاولت اللجان الإلكترونية استغلالها هو أنه كان من ضمن المساعدات المطلوبة من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني إرسال أكفان في ضوء تزايد عدد الشهداء، فاللجان راحت خدت الموقف وسابت كل المساعدات وقالت أن المصريين بيبعتوا أكفان لينا عشان بنموت".

مخطط صهيوني أصيل

ووأشار إلى أن هذا الأمر يأتي من مخطط صهيوني أصيل "مفيش مصري ولا فلسطيني يبقى عاوز يعمل كده ويوقع بين الشعبين، ده تفكير صهيوني واضح".

وقال الإعلامي عمرو أديب، إن الأسعار ترتفع في مصر بلا توقف، والدولار كذلك وهذه الأمور تعتبر أعراضًا جانبية للأزمة الاقتصادية التي تعاني مصر، والتي ستزيد في ضوء ما يحدث في غزة.



وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية"إم بي سي مصر"، مساء اليوم الإثنين، أن ما يحدث في غزة مستمر، وأشد المتفائلين يرى أن الأمر سيستمر 4 أشهر على الأقل، والأمر بدوره يؤثر بقوة على الاقتصاد المصري، وذلك أمر واضح أمام الجميع.

اللي بيحصل في غزة مستمر على الأقل 4 شهور:

وتابع عمرو أديب "ربنا معاكم حقيقي لأن الشيلة تقيلة عليكم، بس عشان نكون واقعيين اللي بيحصل في غزة مستمر على الأقل 4 شهور ده لو أنت متفائل".

وأوضح عمرو أديب، أنه بالتأكيد تجهز الحكومة لخطة ودراسة من أجل التعامل مع الوضع الحالي، "بس لو أنت عندك عنق زجاجة في حاجة قولنا كحكومة وبلغ الشعب، قول إحنا شايفين المنطقة دي فيها مشكلة بس استحملوا معانا، متسبنيش أقوم في يوم الصبح ألاقي عنق الزجاجة مش عارف اعدي منه".

وأردف عمرو أديب: "الشعب المصري شعب أصيل ويتحمل بقوة، وسيتحمل من أجل القضية الفلسطينية التي تعد قضية مصرية عربية هامة، "المصريين عندهم حالة جدعنة كبيرة اليومين دول، وهيستحملوا عشان خاطر الناس، هتلاقي من الكلام ده كتير دلوقتي".