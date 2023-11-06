أيمن يونس: موسيماني لا يصلح للزمالك وأرفض الهجوم على اللاعبين
أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق ان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لا يناسب الزمالك على المستوى الفني.
وقال أيمن يونس في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "موسيماني لا يصلح للزمالك على المستوى الفني".
وتابع: "يجب أن تحكم اللوائح إدارة الزمالك وليس الجماهير، ويجب ألا يكون أذن مسئولي الزمالك مع الجماهير".
وأضاف :"التقطيع في لاعبي الزمالك غير مقبول، لان هذا القوام هو الذي يكمل الموسم لنهايته".
وأكمل :"أرفض فكرة الاندفاع والهجوم الكبير على اللاعبين على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا بها شياطين".
وأتم :"صبحي وفتوح بكيا وقت التجديد للزمالك، وصبحي كان بيبكي وقت الإعارة من الزمالك".