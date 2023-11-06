الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أيمن يونس: موسيماني لا يصلح للزمالك وأرفض الهجوم على اللاعبين

أيمن يونس
أيمن يونس

أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق ان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لا يناسب الزمالك على المستوى الفني.

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وقال أيمن يونس في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "موسيماني لا يصلح للزمالك على المستوى الفني".

وتابع: "يجب أن تحكم اللوائح إدارة الزمالك وليس الجماهير، ويجب ألا يكون أذن مسئولي الزمالك مع الجماهير".

وأضاف :"التقطيع في لاعبي الزمالك غير مقبول، لان هذا القوام هو الذي يكمل الموسم لنهايته".

وأكمل :"أرفض فكرة الاندفاع والهجوم الكبير على اللاعبين على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا بها شياطين".

وأتم :"صبحي وفتوح بكيا وقت التجديد للزمالك،  وصبحي كان بيبكي وقت الإعارة من الزمالك".

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