الزمالك يكشف موقفه من بيع أحمد فتوح للأهلي

رد أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، على إمكانية بيع اللاعب أحمد فتوح للأهلي، قائلا: “ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي، ومصطفى الزناري مطروحين للبيع، ولن يستمروا مع صفوف الزمالك في الفترة المقبلة، وأحمد فتوح ومحمد صبحي عقدهم ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم”.

إيقاف الثلاثي منفصل تماما عن التعاقدات

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الإثنين، أن قرار إيقاف الثلاثي منفصل تماما عن أي شيء له علاقة بالتعاقدات، والهدف منه؛ إرساء مبادئ مع الفارس الأبيض، وفرض حالة من الالتزام بين اللاعبين.

وتابع المتحدث باسم نادي الزمالك: "ثلاثي الفريق لن يبقوا في نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وكل اللي فارق معانا رسالة مبادئ وقيم الزمالك لا يمكن أن تتخطاها".

الزمالك لا يفكر سوى في مبادئه في الوقت الحالي

وأردف المتحدث باسم نادي الزمالك: “الزمالك لا يفكر سوى في مبادئه في الوقت الحالي، ونادي زد أعلن أنه اتخذ موقفا بشأن التعاقد مع فتوح، ويجب على الأندية التعامل بمثل هذه الطريقة”.

أحمد فتوح رفض الخضوع للتحقيق في نادي الزمالك

ورفض أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الخضوع للتحقيق، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت قبل مواجهة الفارس الأبيض أمام زد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة من زد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي.

وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب خضوع الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد صبحي للتحقيق، وعرضهم للبيع، بعدما تركوا معسكر الفريق قبل مواجهة زد.

وخضع الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري للتحقيق، بينما تجاهل أحمد فتوح الحضور خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان مجلس الإدارة بالأمس قد أصدر قرارت هامة منها توجيه الشكر للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو، بجانب رحيل مدحت عبد الهادي وعبد الواحد السيد، بجانب تولي معتمد جمال قيادة الفريق حتى التعاقد مع مدير فني أجنبي.