هواوي وتينسنت من أكبر حاملي براءات الاختراع في الأمن السيبراني

حققت الشركات الصينية مكاسب في حيازات براءات الاختراع العالمية في قطاع تكنولوجيا الأمن السيبراني وسط تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لتقرير صادر عن مجلة نيكي آسيا يوم الأحد.

الشركات الصينية مثل هواوي وتينسنت

استحوذت على ستة من أكبر 10 براءات اختراع عالمية في قطاع تكنولوجيا الأمن السيبراني اعتبارًا من أغسطس، بناءً على البيانات التي جمعتها نيكي بالتعاون مع مزود خدمات المعلومات الأمريكي LexisNexis. وأخذت البيانات في الاعتبار براءات الاختراع المسجلة في 95 دولة ومنطقة.



وقال التقرير إن شركة تصنيع الكمبيوتر الأمريكية IBM

وجاءت في المرتبة الأولى بـ 6,363 براءة اختراع، تليها هواوي وتينسنت بـ 5,735 و4,803 براءة اختراع على التوالي.

ومن بين العشرة الأوائل، شركة Ant Group، الذراع المالية لشركة علي بابا، التي جاءت في المركز السادس بحصولها على 3922 براءة اختراع، بالإضافة إلى مجموعة علي بابا القابضة.

وقال نيكي إنه حصل على 3122 براءة اختراع. وأضافت أن صندوق الثروة السيادية شركة الصين للاستثمار لديه 3042 براءة اختراع.

يأتي ذلك في الوقت الذي دفعت فيه التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين الأخيرة وشركاتها المحلية إلى السعي إلى الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا. على سبيل المثال، شددت الولايات المتحدة مؤخرًا القيود على صادرات شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين بسبب المخاوف المتزايدة من أن بكين قد تستخدم تلك الرقائق لتعزيز قدراتها العسكرية.



ونُقل عن هيروكو أوساكا، رئيس قسم التسويق في آسيا بقسم الملكية الفكرية في LexisNexis Japan، قوله إن هناك "زيادة كبيرة في الإيداعات المقدمة من الشركات الصينية بشكل عام، خاصة منذ عام 2018".

وكانت شركة هواوي في قلب العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى تأمين الشبكات وسلاسل التوريد الأمريكية منذ أن شددت الولايات المتحدة ضوابط التصدير على شركات التكنولوجيا الفائقة قبل خمس سنوات.



وفي عام 2018، منعت الولايات المتحدة وكالاتها من الحصول على معدات أو خدمات هواوي. وفي عام 2019، تم إدراج شركة هواوي على القائمة السوداء التجارية للولايات المتحدة، والتي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركة الصينية. كما قيدت الولايات المتحدة أيضًا وصول هواوي إلى أشباه الموصلات المنتجة في الخارج والمصنوعة بتقنيات أمريكية.

وقالت أوساكا لنيكي آسيا: "تم التأكيد مجددًا على أهمية حماية الملكية الفكرية في المعركة من أجل التفوق على التكنولوجيا والبيانات المتقدمة، والتي ربما تكون قد أثارت زيادة في طلبات التقديم من قبل الشركات الصينية".