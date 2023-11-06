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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو: إدارة الزمالك ترصد مكافأة ضخمة لتحفيز اللاعبين على الفوز أمام بيراميدز

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

علق أحمد حسام ميدو، على رسالة جمهور الزمالك للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في مران اليوم قبل مواجهة بيراميدز.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رسالة جمهور الزمالك انهاردة في مران الفريق توقيتها مهم" 
وأضاف: "مجلس إدارة الزمالك رصد مكافأة هي الأكبر بالنسبة للفوز في أي مباراة كتحفيز للاعبين من أجل تخطي عقبة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر" 
واختتم: "قرارات مجلس إدارة الزمالك بشأن عرض ثلاثي الفريق للبيع الناس هتفتكرها لسنوات طويلة لو تخطى الزمالك بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر"

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