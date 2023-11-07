ماذا سيحدث لقلبك إذا شربت القهوة كل يوم

الكافيين هو المنشط الطبيعي الأكثر شعبية في العالم، يعبر حاجز الدم في الدماغ ويحفز الجهاز العصبي المركزي ونتيجة لذلك، يشعر الشخص بزيادة في الطاقة، ويزيد من القدرة على التحمل ويحسن التمثيل الغذائي ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول الكافيين يؤدي إلى اضطراب المعدة والعصبية والقلق واضطرابات النوم ونوبات الصداع النصفي، لكن إذا كنت تشرب القهوة باعتدال، فقد يساعد ذلك قلبك.

خطر فشل القلب:

وجد العلماء أن استهلاك القهوة يرتبط عكسيًا بفشل القلب وبعبارة أخرى أولئك الذين شربوا المزيد من القهوة كان لديهم أقل خطر للإصابة بقصور القلب.

في الواقع، أظهرت البيانات انخفاضًا بنسبة 5-12% في خطر الإصابة بقصور القلب لكل فنجان قهوة مقارنة بالمشاركين الذين تجنبوا المشروب.

مضادات الأكسدة:

باعتبارها مشروبًا نباتيًا طبيعيًا، فإن القهوة غنية بمضادات الأكسدة المفيدة، بما في ذلك البوليفينول هذا الأخير يقلل من الالتهابات الجهازية ويبطل مفعول الجذور الحرة، مما يساعد على تحسين صحة القلب.

قد توفر مادة البوليفينول الحماية عن طريق تحسين وظيفة الأوعية الدموية، وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، وزيادة توافر أكسيد النيتريك في الأوعية الدموية، وخفض مستويات الكوليسترول السيئ، وتقليل الالتهاب.

خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية:

وجدت مراجعة منهجية أخرى لـ 53 دراسة تقيم استهلاك القهوة على المدى الطويل وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي نشرت في مجلة الدورة الدموية، أن أولئك الذين شربوا من ثلاثة إلى خمسة فناجين من القهوة يوميًا كان لديهم انخفاض أكبر في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأقل من 10% مقارنة بمن شربوا كوبًا أو كوبين أو أكثر من ستة.