متي يكون انخفاض ضغط الدم خطيرًا على الصحة؟

يعد انخفاض ضغط الدم عند البعض، سببًا خطيرًا لاستشارة الطبيب، في مقابلة مع طبيبة القلب والمعالجة ناتاليا جافريليوك، تم تقديم توصيات حول متى يكون من الضروري رؤية الطبيب إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم.

قالت الطبيبة إذا واجه الشخص لأول مرة ضغط دم يبلغ 90 فوق 60 أو أقل، فيجب عليه الاتصال بالطبيب.

وأوضحت جافريليوك ما هي العلامات الخارجية التي قد تظهر مثل هذا الانخفاض في ضغط الدم.

عرق بارد.

ألم صدر.

ضيق التنفس.

عدم انتظام دقات القلب.

مخاطر يسببها انخفاض ضغط الدم

في بعض الحالات، مثل هذا الهجوم من انخفاض ضغط الدم يعرض الشخص لخطر الموت قد يعني انخفاض مفاجئ وحاد في ضغط الدم، وقد يسبب احتشاء عضلة القلب، الانسداد الرئوي، عدم انتظام ضربات القلب، السكتة الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك استشارة الطبيب إذا كان انخفاض ضغط الدم نتيجة تناول الأدوية الخافضة للضغط.

وأكدت الخبيرة أن انخفاض ضغط الدم الناجم عن المخدرات يمكن أن يكون خطيرا للغاية.