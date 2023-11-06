مسكنات الصداع تشكل تهديد على صحة الإنسان

يحذر طبيب أعصاب من أن تناول قرص مسكن للصداع تلقائيًا قد يكون أمرًا خطيرًا.

في مقابلة مع طبيب الأعصاب ألكسندر إيفدوكيموف، تم التحذير من الخطر المحتمل لعادة تناول حبوب الصداع، وأشار الطبيب إلى أن الكثير من الناس يفعلون ذلك بشكل انعكاسي، ولكن إذا

وإن قمع الصداع بالأدوية يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك الموت.

ويؤكد طبيب الأعصاب أنه من المهم أن نفهم أن الصداع يمكن أن يكون أحد أعراض أمراض مختلفة، بما في ذلك خطيرة للغاية.

يمكن أن يظهر في حالة ما قبل السكتة الدماغية وأثناء أزمة ارتفاع ضغط الدم، وأن مسكنات الألم، من خلال قمع متلازمة الألم، تمكن الاضطراب الناتج من التطور بشكل أكبر وهذا يضيع وقتًا مهمًا للتشخيص والعلاج.

وأشار إيفدوكيموف إلى أن الألم المفاجئ والحاد والشديد يتطلب طلب المساعدة الطبية بشكل إلزامي، خاصة إذا لم يكن الشخص قد تعرض له من قبل ولا يشير بالضرورة إلى انحراف قاتل، لكن يجب على الأخصائي اتخاذ قرار بشأن ذلك.