PS5 وPS4 تفقدان خيارات مشاركة X في 13 نوفمبر

ستتخلى وحدات تحكم PlayStation 5 وPlayStation 4 قريبًا عن تكاملات X (Twitter سابقًا). على هذا النحو، بعد 13 نوفمبر، لن تتمكن بعد الآن من نشر مقاطع أو لقطات شاشة مباشرة إلى X من أي نظام.

وفقًا لإشعار شاركته شركة Sony على وحدات التحكم الخاصة بها (كما أشار Wario64) وصفحة الدعم، سيفقد المستخدمون القدرة على "نشر وعرض المحتوى والجوائز والأنشطة الأخرى المتعلقة باللعب على X مباشرة من PS5/PS4 (أو ربط حساب X للقيام بذلك)." أضافت شركة سوني الإشعار إلى موقعها على الإنترنت في وقت ما يوم الاثنين، وفقًا لنسخة مخبأة من صفحة الدعم.

لم تكشف شركة Sony بالضبط عن سبب إلغاء تكامل X على وحدات التحكم الخاصة بها. ومع ذلك، قد يكون الأمر مرتبطًا بإغلاق X واجهة برمجة التطبيقات المجانية الخاصة بها في وقت سابق من هذا العام، مما أجبر المطورين والشركات على الدفع إذا أرادوا الاستفادة من خدماتها. توقفت Microsoft عن السماح للمستخدمين بنشر مقاطع Xbox مباشرة على X في أبريل، ويرجع ذلك على الأرجح إلى هذه الخطوة.

سيظل من الممكن نشر مقاطع PlayStation الخاصة بك على X. إذا كان لديك جهاز PS5، فستتمكن من الوصول إلى اللقطات الأخيرة من خلال تطبيق PS ومشاركتها على X من هاتفك. سيحتاج مالكو PS4 (ومستخدمو PS5، إذا كانوا يفضلون هذا الأسلوب) إلى استخدام محرك أقراص USB لنسخ لقطات الشاشة والمقاطع إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام أحد خيارات المشاركة المباشرة العديدة الأخرى المتوفرة على PS4 وPS5، مثل YouTube.