إصلاح مشكلات استنزاف بطارية Apple Watch في تحديث watchOS القادم

في الأسبوع الماضي، لاحظ عدد من مالكي Apple Watch أن بطارياتهم تستنزف بشكل أسرع بكثير من المعتاد بعد أن قاموا بتثبيت أحدث إصدار من watchOS 10.1. الآن، أقرت شركة Apple بالمشكلة في مذكرة داخلية اطلعت عليها MacRumors، ووعدت بوصول الإصلاح في التحديث القادم.

تؤثر المشكلة على نماذج متعددة بما في ذلك الطرازات الأقدم مثل Watch SE وWatch Series 5، وحتى الإصدارات الجديدة تمامًا مثل Apple Watch Ultra 2، وفقًا لـ Reddit ومجتمع دعم Apple وX ومصادر أخرى.

يبدو أن المشكلة خطيرة إلى حد ما، حيث أشار أحد المستخدمين إلى أن "watchOS 10.1 يقتل بطارية ساعة Apple Watch الخاصة بي،" مما يؤدي إلى استنزافها من 100 إلى 50 بالمائة في أقل من 60 دقيقة.

يبدو أن شركة Apple قد عالجت المشكلة جزئيًا من خلال تحديث iOS 17.1، مشيرة إلى أنها حلت مشكلة تنطوي على "زيادة استهلاك الطاقة" عند إقران ساعة تعمل بنظام watchOS 10.1 بجهاز iPhone يعمل بنظام iOS 17، كما أشار موقع MacRumors. ومع ذلك، لا يبدو أن هذا قد حل المشكلة بشكل كامل.

وقالت شركة آبل في المذكرة إنه سيتم إصلاح المشكلة في تحديث watchOS "قريبًا"، دون تقديم تاريخ أكثر تحديدًا ونماذج محددة متأثرة وسبب المشكلة. ومع ذلك، نظرًا لطبيعته، نأمل أن يكون عنصرًا ذا أولوية عالية. يقال إن شركة Apple مستعدة لإصدار iOS 17.1.1 لأجهزة iPhone، ونأمل أن تقوم أيضًا بإصدار watchOS 10.1.1 مع الإصلاح.