مسكنات الألم تضر الكبد.. طبيبة توضح الأسباب

حذرت طبيبة القلب آنا كورينيفيتش من قدرة الأدوية على التأثير سلبا على الكبد.

قالت الطبيبة كورينيفيتش إن مسكنات الألم في التطبيب الذاتي يمكن أن تضر الكبد، وذكرت أن حالة العضو تتأثر سلبا بالأدوية المتكررة للألم.

إذا شربت مسكنا للألم مرة واحدة في السنة، فهذا ليس مخيفا، وإذا قمت بقمع الصداع أو آلام الظهر أو المفاصل يوميا تقريبا، فأنت في خطر،" شارك كورينيفيتش على تيليجرام.

وأضافت أنه من المستحيل حماية صحة الكبد عن طريق تناول أي أدوية، كما أوصت الخبيرة بأن يخضع البالغون لفحوصات وقائية للكبد والكلى.