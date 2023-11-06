رئيس مياه الفيوم يتفقد سير العمل بمشروع محطة العزب الجديدة

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم مشروع إنشاء المرحلة الثالثة بمحطة مياه العزب الجديدة والمقامة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري يرافقه المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والمهندس جمعه علي مدير عام الإنتاج والمهندس ايمن ماهر مدير المشروع بالشركة المنفذة (شركة الإنتاج الحربي للتوريدات والمقاولات).

اشار رئيس مجلس الادارة أن الهدف من إنشاء المرحلة إنتاج ١٢٠ ألف م٣ يومي لتحسين خدمات مياه الشرب في المحافظة ورفع ضغوط المياه بشبكات التوزيع لضمان حصول جميع المواطنين على خدمة جيدة , مؤكدًا على أهمية وضرورة زيادة معدلات التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وإزالة المعوقات لدخول المشروع حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن ومشيراً لدور الدولة المصرية والقيادة السياسية والمجهودات المبذولة لتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة وضخ أموال واستثمارات ضخمة لدعم تلك القطاعات للارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سبل الحياة بمختلف أنحاء المحافظة.

ترشيد الاستهلاك

وقد سبق ان اكد المهندس محمد النجار رئيس شركة مياة الفيوم أن ندوات التوعية تهدف لرفع الواعي المائي للمواطنين وحثهم على ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على كل قطرة ماء من الاهدار والحفاظ على مواردنا المائية من التلوث والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والحفاظ على مشروعات البنية التحتية التي تنشأها الدولة وتضخ استثمارات مالية ضخمة بها من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين مشيراً إلى أهمية إنماء الوعي المائي وتنمية المهارات والسلوكيات السليمة لدى المواطنين وتغيير السلوكيات السلبية التي يمارسها المواطنين بقصد أو بدون قصد في تعاملاتهم اليومية مع المياه والتي تتسبب في تناقص نصيب الفرد من المياه وتعطيل برامج وخطط التنمية.

كانت إدارة التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام فى شركة مياة الفيوم باشراف المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ،قد نظمت ندوات توعية مائية وورشة تعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة للمترددين على القافلة الطبية بقرية بنوه بمركز طاميه ومدينة يوسف الصديق بالتعاون مع إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بالفيوم.

وأكد " النجار" بأن الشركة تنفذ برامج وخطط توعية بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة كمديرية الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والأزهر الشريف والأوقاف وقصر الثقافة والكنيسة المصرية ومنظمات العمل الاهلي وغيرها من المؤسسات من أجل التوسع فى نشر الوعي المائي بكافة أنحاء المحافظة وعلى مختلف الفئات العمرية والنوعية.

5

66

77