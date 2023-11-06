MediaTek تتنافس مع Qualcomm بأحدث معالج للهواتف المحمولة

كشفت شركة MediaTek النقاب عن معالجها المحمول الرائد Dimensity 9300 الذي يستخدم تقنية TSMC من الجيل الثالث 4nm+. تدعي الشركة أن الأداء واستهلاك الطاقة قد تحسن كثيرًا مقارنة بـ Dimensity 9200 في العام الماضي، والأداء على قدم المساواة مع معالج Snapdragon 8 Gen 3 الجديد من Qualcomm في بعض المعايير الرئيسية. وهذا يجعل ثلاثة أنظمة متنقلة رائدة على الرقائق تم إطلاقها في الشهر الماضي (بما في ذلك Tensor G3 من Google)، مما يظهر بعض المنافسة الصحية في مساحة معالجات الأجهزة المحمولة المتطورة.

يحتوي Dimensity 9300 على ما تسميه MediaTek "البنية الأساسية الكبيرة جدًا" الموجهة نحو الأداء، مع أربعة نوى كبيرة جدًا وأربعة نوى كبيرة، مما يجعل ثمانية نوى معًا. يُقارن ذلك بـ Snapdragon 8 Gen 3، الذي يأتي بنواة واحدة كبيرة جدًا Cortex-X4، إلى جانب 5 نوى كبيرة Cortex-A720 ونواتين أصغر Cortex-A520 لتحقيق التوازن بين توفير الطاقة والأداء.

مع كل ذلك، فإنه يوفر أداءً أكثر بنسبة 15 بالمائة من Dimensity 9200 عند نفس مستوى الطاقة، أو 33 بالمائة من استهلاك الطاقة بنفس الأداء. كما أنه يسمح بأداء أعلى بنسبة 40 بالمائة، وفقًا للشركة. تدعي Mediatek أيضًا أن نتيجة AnTuTu تبلغ 2,130,000+، وهو ما يطابق تقريبًا نتيجة AnTuTu لـ Snapdragon 8 Gen 3.

تطالب MediaTek أيضًا بقفزة بنسبة 46 بالمائة في أداء وحدة معالجة الرسومات مقارنة بالمعالج السابق بنفس مستويات الطاقة ومعدلات إطارات أعلى من منافستها في بعض معايير الألعاب. كما أنه يقدم أيضًا أداءً محسنًا للتعلم العميق مقارنة بـ Dimensity 9200 بفضل معالج APU 790 AI الجديد - مع ما يصل إلى 8 أضعاف سرعة المعالجة وتوليد الصور المستقرة في أقل من ثانية.

كما أنه يحتوي على ميزات تعمل على تحسين التصوير الفوتوغرافي والفيديو الحسابي، ودعم HDR الذي يعمل دائمًا بدقة 4K 60p، و"تتبع البوكيه في الوقت الفعلي" بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ومعالجة الذكاء الاصطناعي على الصور ومقاطع الفيديو RAW ودعم تنسيق Ultra HDR الجديد في Android 14. .

كل هذا مثير للإعجاب إذا كان دقيقًا، على الرغم من أن الاختبارات ستحتاج إلى إثبات هذه الادعاءات. على أي حال، يبدو أنه بديل قوي لـ Snapdragon 8 Gen 3 من Qualcomm، ومن المحتمل أن يظهر على عدد من الأجهزة القادمة، بما في ذلك Vivo X100 وX100 Pro.