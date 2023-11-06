المشدد 6 سنوات لصياد يتاجر فى الهيروين بكفر الشيخ

عاقبة محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الرابعة، صياد، متهم بالاتجار في مخدر الهيروين، بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

وصدر الأمر برئاسة المستشار شريف عبد الوارث فارس، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، محمد السيد قزامل، وبحضور علي عادل صابر، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد خليفة.

كما ألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين، وذلك في أحداث القضية رقم 14385 لسنة 2023 جنح مركز البرلس، والمقيدة برقم 2353 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار محمد سراج، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال «ص.م.م.ع.ب» 25 عامًا، صياد، مقيم برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، لمحكمة الجنايات؛ لمحاكمته عما نُسب إليه من اتهام، وتبين من أمر إحالة المتهم لمحكمة جنايات كفر الشيخ، أنه في يوم 2023-7-15 بدائرة مركز البرلس، أحرز جوهرًا مخدرًا «الهيروين» بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

كما كشف أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ذخيرة (عدد طلقة نارية) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهما حيازته وإحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.