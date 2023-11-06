الخارجية: مصر نددت بتصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن ضرب غزة بالنووي (فيديو)

رد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على التصريحات الإسرائيلية التي تتهم مصر بالمسئولية عن تسليح غزة على مدار السنين، قائلًا: “لن أعلق على مثل هذه التصريحات، وهي لا تعبر عن مواقف رسمية أو مواقف مسؤولة”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"مساء اليوم الإثنين: "في هذا الوقت في الأزمات تكثر الأقوال ومحاولات التحريض من أطراف كثيرة، ويجب أن يتصرف الجميع بمسؤولية.

مصر نددت بتصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن ضرب غزة بالنووي:

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن مصر نددت بتصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن ضرب غزة بالنووي، مشيرًا إلى أن مصر كل تركيزها في هذا التوقيت هو وقف العدوان على غزة وحل هذه الأزمة.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، بوقف إطلاق النار فورًا في النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة "حماس"، مُحذّرًا من أن قطاع غزة يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الإثنين.

وقال جوتيريش في تصريح لصحافيين في مقر الأمم المتحدة إن "الكارثة التي تتكشّف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحًا على مر الساعات".

وتابع الأمين العام "أن أطراف النزاع، وبالفعل المجتمع الدولي، يواجهون مسؤولية آنية وأساسية ألا وهي وضع حد لهذه المعاناة الجماعية غير الإنسانية وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير".

وأضاف جوتيريش: "الكابوس في غزة هو أكثر من مجرد أزمة إنسانية إنها أزمة للبشرية".

وبلغت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 10022 قتيلًا، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وبحسب الوزارة، فإن الحصيلة تشمل أكثر من 4 آلاف طفل، وغالبية القتلى منذ بداية الحرب هم من المدنيين.

وفي إسرائيل، قتل 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين منذ بدء الهجوم غير المسبوق معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم بحسب السلطات الإسرائيلية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعمق توغله في غزة:

صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "دانيال هاجاري"، بأن القوات البرية عملت على عُمق أكبر في غزة في الساعات القليلة الماضية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الإثنين.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية، أن الجيش الإسرائيلي يعمق توغله في مدينة غزة، حيث يعتقد أن المعقل الرئيسي لحركة حماس موجود.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الجيش الإسرائيلي قتل العديد من قادة حماس الميدانيين خلال الغارات الجوية والعمليات الليلية، الأمر الذي يضر بشكل كبير بقدرة حماس على تنفيذ هجمات مضادة.