أحماض أوميجا 3 مفيدة لصحة الدماغ في الخريف

حددت أخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا المنتجات التي تحتوي على أوميجا 3 والكولين من بين المنتجات المفيدة بشكل خاص في الخريف للحفاظ على الدماغ والجهاز العصبي.

مع اقتراب فصل الشتاء، قد يشعر الكثير من الناس بتدهور المزاج، ومشاكل في التركيز، والتخلف العقلي ويرجع ذلك إلى انخفاض نشاط الجهاز العصبي المركزي بسبب انخفاض كمية فيتامين (د) في الجسم بسبب انخفاض ضوء النهار.

هذا يؤثر سلبا في نهاية المطاف ليس فقط على الوظائف المعرفية، ولكن أيضا على الحالة النفسية والعاطفية، مما يؤدي إلى انخفاض المزاج أو اللامبالاة أو البكاء أو التهيج المفرط.

أخبرت الطبيبة سولوماتينا ما هي المواد في الخريف التي تساعد على تحسين وظائف الدماغ وتحسين المزاج.

وواحدة من هذه المواد هي التربتوفان، وهو حمض أميني يتحول إلى السيروتونين عندما يدخل الجسم، وهو مسؤول عن مزاج جيد أو حالة استرخاء، أغنى مصدر للتريبتوفان هو اللحوم بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على الفطر والجبن والجبن.

أيضا، أضافت سولوماتينا، من المهم الحصول على المغنيسيوم في الخريف للحفاظ على مزاج جيد ويمكن للجسم الحصول على هذا العنصر النزرة من الحنطة السوداء أو الشوكولاتة.

تعمل مواد مثل أوميجا 3 والكولين أيضا على تحسين وظائف الدماغ وتحسين المزاج في الخريف.