الفيوم تستضيف البطولة الرياضية لشمال الصعيد للتربية الفكرية (الداون والتأخر الدراسي )

نظمت الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، البطولة الإقليمية لشمال الصعيد في ألعاب القوى وكرة السلة لمدارس التربية الفكرية، بالاستاد الرياضى فى محافظة الفيوم . وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

شارك فى البطولة محافظات شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا - الوادي الجديد - اسيوط)، بمشاركة 110 طالبة وطالبة بمدارس التربية الفكرية ، للمنافسة على 72 مركز على مستوى شمال صعيد مصر .

وشارك في البطولة طلاب مدارس التربية الفكرية (الاعاقة الفكرية وطلاب الدمج )، وشملت البطولة على عدد من الألعاب ومنها الوثب الطويل - جلة - عدو 100 متر - كرة السلة بنين وبنات .

حضر فعاليات البطولة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، وريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، والدكتور محمد يونس خبير الإعاقة السمعية ولغة الإشارة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، والدكتورة ياسمين محمد محمود مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وطارق هديب مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية ، والدكتورة سومية عطية مدير مدرسة التربية الفكرية بالفيوم، و سيد كاسب مدير مدرسة الأمل للصم بنات، والعلاقات العامة والإعلام.

كما شارك فريق مدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم بتقديم فقرة استعراضية في افتتاحية المسابقة.

الفيوم تحقق 19 ميدالية متنوعة

تم إعلان نتيجة البطولة الرياضية للتربية الفكرية، وتسليم الميداليات وشهادات التقدير والتكريم. وحققت محافظة الفيوم 19 مركز على مستوى البطولة ، منهم 7 ميدالية ذهبية ، و 8 فضية ، و 4 برونزية وذلك فى سباق 100 متر عدو بنين داون - مركز أول وسباق 100 متر عدو بنين توحد - مركز أول وسباق 100 متر عدو بنين تأخر عقلي - مركز ثالث.

وسباق 100 متر عدو بنات داون - مركز ثاني وسباق 100 متر عدو بنات توحد - مركز ثالث وسباق 100 متر عدو بنات تأخر عقلي - مركز أول وثاني. وفى كرة السلة بنين - مركز أول وكرة السلة بنات - مركز أول وفى دفع الجلة بنين داون - مركز ثاني ودفع الجلة بنين توحد - مركز أول ودفع الجلة بنين تأخر عقلي - مركز ثالث ودفع الجلة بنات داون - مركز ثاني ودفع الجلة بنات توحد - مركز ثاني ودفع الجلة بنات تأخر عقلي - مركز ثاني

ووثب طويل بنين داون - مركز ثاني ووثب طويل بنين توحد - مركز أول ووثب طويل بنات داون - مركز ثاني وثالث ووثب طويل بنات توحد - مركز أول ووثب طويل بنات تأخر عقلي - مركز أول.

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