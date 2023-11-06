مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بمطروح

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، بإصابات متفرقة، إثر حادث تصادم لودر مع عربة كارو، في قرية البنجر 27 التابعة لمدينة الحمام في محافظة مطروح، وتم نقل المصاب والجثة بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الحمام المركزي.



واستقبل مستشفى الجمام المركزي إسلام محمد شامة "19 سنة" من قرية 27 البنجر جثة هامدة والمصاب محمد أحمد محمد " 24 سنة" من قرية 27 البنجر، مصاب بجرح في الذراع الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج وصعوبة في التنفس، وذلك إثر حادث تصادم لودر بعربية كارو ،بقرية 27 البنجر في مدينة الحمام، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصاب ويخضع حالياً للرعاية الطبية، والجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وإجراء المعاينة، للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث واتخاذ اللازم.