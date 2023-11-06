زراعة العمود الفقري لمريض باركنسون تسمح بالمشي لأميال

يستطيع مريض باركنسون الآن المشي لمسافة 6 كيلومترات (3.7 ميل) بفضل عملية زرع تستهدف الحبل الشوكي. وذكرت صحيفة الجارديان أن الرجل - "مارك" البالغ من العمر 62 عامًا من بوردو بفرنسا - أصيب بإعاقة شديدة في الحركة بسبب المرض التنكسي.

قال في بيان صحفي أعلن فيه عن هذا الإنجاز: "لم أعد أستطيع المشي عملياً دون أن أسقط بشكل متكرر، عدة مرات في اليوم". "في بعض المواقف، مثل دخول المصعد، كنت أدوس على الفور، كما لو كنت متجمدًا هناك، كما يمكنك القول." إن ارتداء الغرسة الشوكية يسمح له بالمشي "بشكل طبيعي تقريبًا" بينما يتطلع فريق البحث إلى تجربة سريرية كاملة.

خضع مارك "لإجراء جراحة أعصاب دقيقة" قبل عامين في مستشفى جامعة لوزان (CHUV)، مما ساعد في تسهيل البحث. زودته الجراحة بمجال كهربائي تم وضعه على الحبل الشوكي ومولد نبضات كهربائية تحت جلد بطنه. على الرغم من أن علاجات باركنسون التقليدية غالبا ما تستهدف مناطق الدماغ المتضررة من فقدان الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين، فإن هذا النهج يركز بدلا من ذلك على منطقة العمود الفقري المرتبطة بتنشيط عضلات الساق للمشي.

استخدم الإجراء خريطة شخصية للحبل الشوكي لمارك، لتحديد المواقع المحددة التي تشير إلى حركات الساق. وهو يرتدي جهاز استشعار للحركة على كل ساق يخبر الغرسة بأنه يحاول المشي؛ ثم يتم تشغيله وإرسال نبضات كهربائية إلى الخلايا العصبية الشوكية المستهدفة، للتكيف مع حركته في الوقت الفعلي.

قالت جوسلين بلوخ، المشرفة على المشروع، والأستاذة وجراحة الأعصاب في مستشفى جامعة CHUV لوزان، في ندوة عبر الإنترنت تناقش "استجابة للتحفيز الدقيق للحبل الشوكي القطني، لاحظت لأول مرة تحسينات ملحوظة في عجز المشي بسبب مرض باركنسون". نجاح المريض. "أعتقد حقًا أن هذه النتائج تفتح آفاقًا واقعية لتطوير العلاج."

يقول المريض إنه يستطيع المشي بشكل طبيعي عمليًا مع التحفيز بعد عدة أسابيع من إعادة التأهيل. وهو الآن يرتديها لمدة ثماني ساعات تقريبًا يوميًا، ولا يطفئها إلا عند النوم أو الاستلقاء لفترة من الوقت. وقال: "أقوم بتشغيل التحفيز في الصباح وأتوقف عنه في المساء". "هذا يسمح لي بالمشي بشكل أفضل وتحقيق الاستقرار. وفي الوقت الحالي، لم أعد خائفًا حتى من الدرج. أذهب كل يوم أحد إلى البحيرة وأمشي حوالي 6 كيلومترات. إنه أمر لا يصدق."

ويحذر الباحثون من أنه لا تزال هناك فجوة واسعة بين تصميم النهج لشخص واحد مقابل تحسينه للاستخدام على نطاق واسع. يعمل الرئيسان المشاركان جريجوار كورتين وبلوخ على نسخة تجارية من الأطراف الاصطناعية العصبية بالتعاون مع شركة Onward Medical. وقالوا: "طموحنا هو توفير الوصول العام إلى هذه التكنولوجيا المبتكرة لتحسين نوعية حياة مرضى باركنسون بشكل كبير، في جميع أنحاء العالم".

في غضون ذلك، ستستمر الأبحاث على ستة مرضى جدد في عام 2024. ويقول الفريق إن “التبرع السخي” بمبلغ مليون دولار من مؤسسة مايكل جيه فوكس لأبحاث باركنسون يمول العمل القادم. وفي عام 2021، أعلنت منظمة الممثل أنها ساهمت بأكثر من 1.5 مليار دولار في أبحاث مرض باركنسون.