وفاة سيدة إثر التهام النيران شقتها بالدقي

لقيت ربة منزل، في حادث مأساوي، مصرعها إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، الذي تسبب في مصرع "أمال"، 36 عاما، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وعلى صعيدًا اخر، شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملة أمنية مكبرة لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وضبط المتاجرين فيها.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وسيارة، وأدوات تصنيع، وميزان حساس.

كما ضُبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر، وفرد "روسى"، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات النارية، وسلاح أبيض "سكين"، ومبلغ مالي.

وفي ذات السياق تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو و800 جرام، ومبلغ مالي.