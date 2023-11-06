الخارجية الإيطالية تؤيد "هدنة إنسانية" بغزة.. وتحث الأطراف على عدم التخلي عن الحوار

صرّح نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الاثنين، أن بلاده تؤيد "هدنة إنسانية" لمساعدة المدنيين في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



وقال تاياني، متحدثًا عن مشاركته في مؤتمر حول المساعدات الإنسانية في غزة يوم الخميس في باريس، "تؤيد إيطاليا وقفا إنسانيا يسمح بفتح ممرات يمكن أن تنقل المساعدات إلى السكان المدنيين في قطاع غزة"، موضحا أنه "عندما تكون هناك حرب، يجب إبعاد السكان المدنيين".

وفي حين أكد تاياني أن "لإسرائيل الحق في الوجود، ولكن في الوقت نفسه، هناك حق في إقامة دولة فلسطينية"، موضحا أن "شعبان ودولتان هو الخط الصحيح الذي يجب اتباعه: هل هذا صعب؟ بالتأكيد نعم، ولكن يجب ألا نتخلى عن الحوار. السلام هو هدفنا النهائي".

وأشار إلى أن هناك فرق كبير بين حماس، وهي "منظمة إرهابية"، وبين السكان المدنيين الفلسطينيين، مؤكدًا استعداد بلاده لاستقبال المدنيين الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة في المستشفيات الإيطالية.



وقال تاياني "لقد تم بالفعل إرسال الضروريات الأولية عبر مهمة للقوات الجوية التي هبطت في سيناء، ومن خلال الهلال الأحمر المصري تتجه نحو قطاع غزة"، مضيفا "نحن نقوم، كما قال الوزير (وزير الدفاع غويدو) كروزيتو، بتقييم إقامة مستشفى ميداني".