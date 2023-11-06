ممدوح عيد: نسعى لتطوير الكرة المصرية من خلال شراكتنا مع بنفيكا

أكد ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، على الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة النادي بقطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة.

وقال ممدوح عيد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الشراكة مع بنفيكا: “ نهتم بشدة في نادي بيراميدز بالشباب والناشئين ولدينا اهتمام بالغ بهؤلاء المواهب، ونفخر بأن منتخب مصر الأولمبي في النسخة الأخيرة من بطولة أفريقيا في المغرب كان نادينا ممثلًا فيه بخمسة لاعبين وظهر منهم الأفضل في القارة الأفريقية ”.

وأضاف: “بنفيكا أحد أهم وأكبر الأندية المهتمة بقطاع الناشئين ولديها منظومة شاملة وضخمة للغاية في هذا المجال، وساهم النادي البرتغالي في إظهار عشرات المواهب في العالم وبمبالغ مالية ضخمة، ونادي بيراميدز كان له هدف وهو التعاون وإبرام شراكة مع هذا النادي الكبير، وهدف بيراميدز دائمًا هو تطوير كرة القدم المصرية في كل شيء سواء مدربين في أعلى مستوى من الكفاءة ولاعبين ومواهب هي الأفضل عالميًا”.

واختتم: “ لدينا دور واضح وهو أن نكون دائمًا في نادي بيراميدز في القمة بشكل مستمر ولذلك كانت الشراكة مع نادي عملاق بحجم بنفيكا وسيكون لتلك الشراكة عائدًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة ”.