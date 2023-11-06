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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع شخص و26 مصاب فى انقلاب اتوبيس جنوب البحر الأحمر

انقلاب اوتوبيس
انقلاب اوتوبيس

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 26 أخرون فى انقلاب أتوبيس نقل عمال بطريق مرسى علم - إدفو جنوب البحرالأحمر 

و تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 وكان  قد ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب أتوبيس عمال بطريق مرسى علم - إدفو، على الفور تم الدفع بـ 22 سيارة إسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 26 أخرين تم نقلهم جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم. لاجراء الإسعافات اللازمة ونقل الجثة لمشرحة 

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