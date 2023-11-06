مصرع شخص و26 مصاب فى انقلاب اتوبيس جنوب البحر الأحمر

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 26 أخرون فى انقلاب أتوبيس نقل عمال بطريق مرسى علم - إدفو جنوب البحرالأحمر

و تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب أتوبيس عمال بطريق مرسى علم - إدفو، على الفور تم الدفع بـ 22 سيارة إسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 26 أخرين تم نقلهم جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم. لاجراء الإسعافات اللازمة ونقل الجثة لمشرحة