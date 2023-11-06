الحكومة: ما يحدث في غزة يؤثر بصورة سلبية على الدولة المصرية (فيديو)

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما يحدث في غزة من قصف واعتداءات يضغط بصورة مباشرة على الدولة المصرية سواء من الناحية الاقتصادية أو السياحة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يؤثر اقتصاديا على العالم كله.

السياحة بمنطقة الشرق الأوسط تأثرت بسبب العدوان الإٍسرائيلي على قطاع غزة

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثرت بسبب العدوان الإٍسرائيلي على قطاع غزة".

أكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا توجد أزمة في المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في مصر.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"،على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء أن المخزون الاستراتيجي مستقر في كل السلع ويتراوح بين 3 أشهر إلى 6 أشهر".

لا يوجد لدينا نقصا في السلع الغذائية ولا يوجد سبب للشراء بكميات كبيرة

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "لا يوجد لدينا نقصا في السلع الغذائية ولا يوجد سبب للشراء بكميات كبيرة والتخزين من قبل المواطنين ولدينا مبادرة لخفض السلع الغذائية وتثبيت الأسعار في الوقت الحالي".

ودعا المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين بالابتعاد عن أية شائعات أو أحاديث مغرضة هدفها إثارة البلبلة والفتن بلا أي داعي.

ومن جانبه، تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريراً من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات الهيئة ‏للسكر مؤخراً، وكشف التقرير الوارد تعاقد الهيئة على ‏‏100 ألف طن سكر ابيض وصول النصف الثان من الشهر الجاري.

وأكد ‏ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتى طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبيه احتياجات ‏المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.

وأشار ‏ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى ابريل 2024، منوهاً ان شهر يناير ‏وفبراير القادمين هما بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر ايضا.

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير احمد كمال، ان الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يوميا مابين 2000 الي 3000 ‏طن سكر /يوم لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين ‏من الدعم، مشيرا الى ان الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم فى تلبيه احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.