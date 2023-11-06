بنفيكا: بيراميدز أحد أهم أندية مصر وأفريقيا

أكد ديفيد جوميز، مسئول التطوير لقطاعات الناشئين بنادي بنفيكا، أن نادي بيراميدز يعد أحد أهم الأندية في الكرة المصرية والأفريقية.

وقال ديفيد جوميز في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن الشراكة بين الناديين: “سعداء للغاية بالتعاون والشراكة مع نادي بيراميدز، نحن دائمًا في بنفيكا نبحث عن الأفضل في كل شيء وبيراميدز أحد أهم الأندية التي أثبتت نفسها سريعًا في كرة القدم المصرية والأفريقية، وعندما عرض علينا التعاون والشراكة كان الأمر مرحبًا به بشدة لأنه بالفعل سيكون إضافة سواء لنادي بنفيكا أو نادي بيراميدز على حد سواء ”.

وأضاف: “ بنفيكا له تاريخ كبير ومميز وصاحب بصمة في قطاع الناشئين وأظهر عشرات المواهب العالمية، لأنه يهتم بكل التفاصيل الخاصة بالمواهب والشباب منذ الصغر ”.

وأتم: “ لدينا هدف وهو نشر تجربة نادي بنفيكا في العالم، وسعداء بأن تكون بداية الانطلاقة في قارة أفريقيا عن طريق نادي كبير بحجم بيراميدز، والذي أثبت أنه يسير في طريق الاحترافية والتطوير في كل شيء مع إدارته الحالية ”.