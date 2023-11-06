حبس ديلر الحشيش في البساتين على ذمة التحقيقات

أصدرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الإثنين، قرارًا بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج الحشيش ومصادرة المضبوطات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

اتضح أن المتهم بحوزته 600 جرام من الحشيش وسيارة وأدوات تصنيع وميزان حساس أثناء سيره بالطريق العام، بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.





وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقروا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار في المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المشدد 5 سنوات غيابيًا للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لأخر بالدقي

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، بمعاقبة شاب غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة بإحداث عاهة مستديمة لشخص، بسبب خلافات بينهما في منطقة الدقي.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 9163 لسنة 2021 جنايات الدقي، أن المتهم "ح. س"، ضرب أحد الأشخاص المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت وعقد العزم على التعدي عليه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أعد لذلك الغرض أداة وذهب إلى المكان الذي أيقن تواجد المجني عليه فيه، وما أن ظفر به بأن وجه له عدة ضربات تسببت في إحداث عاهة مستديمة له.

نصت المادة (72) من القانون رقم 181 لسنة 2016 في شأن حماية المستهلك، على أنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.