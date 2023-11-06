هاني سعيد: فخورين بالشراكة مع نادي بنفيكا

أشاد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، باتفاقية الشراكة التي تم إبرامها مع نادي بنفيكا البرتغالي.

وقال هاني سعيد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الشراكة مع بنفيكا: “نفخر بالشراكة مع نادي بنفيكا البرتغالي الذي كانت لنا زيارة له في الفترة الماضية، وشاهدنا بأعيننا الاحترافية الشديدة التي يتعامل بها والتطوير العلمي المستمر لقطاعات الناشئين وحتى مستويات المحترفين والكبار، ونحن بالفعل سعداء بتلك الشراكة التي سيكون لها عائدًا كبيرًا على نادي بيراميدز وكرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة ”.

وأضاف: “ بنفيكا أحد أهم الأندية التي تعتبر لها تاريخ كبير في البرتغال وأوروبا التي أظهرت عشرات النجوم ولها تاريخ على مستوى قطاعات الناشئين وهو مصدر المواهب في القارة العجوز والتعاون مع بيراميدز سيكون له إضافة كبيرة في هذا الشأن وسعداء بتلك الشراكة ”.

وأتم: “ الاهتمام بالناشئين هو أحد أهم خطوات إظهار مواهب على أعلى مستوى في السنوات المقبلة وبيراميدز يهتم بهذا القطاع وخلال سنوات قليلة أظهر عددًا كبيرًا من النجوم الشباب وهناك خطة عملية مدروسة واحترافية يسعى النادي لتطبيقها بالتعاون مع بنفيكا خلال السنوات المقبلة”.