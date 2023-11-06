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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باتشيكو: سنحقق مردوداً رائعاً بالشراكة مع بنفيكا

باتشيكو المدير الفني
باتشيكو المدير الفني لبيراميدز

عبر البرتغالي جايمي باتشيكو المير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته الكبيرة باتفاقية الشراكة المبرمة مع نادي بنفيكا البرتغالي.

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وقال باتشيكو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الشراكة مع بنفيكا: “ سعيد بالشراكة بين بيراميدز وفريق نادي بنفيكا لأنني برتغالي وسعيد بشراكة مع فريق كبير بحجم بنفيكا الذي أعشقه منذ الصغر وهو واحد من أهم أندية قارة أوروبا ”.

وتابع: “ بنفيكا نادي مشهور جدا وصاحب تاريخ كبير في قارة أوروبا والعالم وأرحب بوجودهم في نادي بيراميدز وفي القاهرة، وسعيد بتلك الشراكة وبأن نعمل سوياً ”.

واتم: “ بيراميدز نادٍ ولد عملاقا في كرة القدم المصرية والأفريقية، والتعاون بين بيراميدز وبنفيكا سيكون له مردودا كبيرا خلال السنوات المقبلة في سبل تطوير قطاعات الناشئين ”.

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