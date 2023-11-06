أفضل الطرق لعلاج التهابات الجيوب الأنفية

التهابات الجيوب الأنفية هي عدوى تصيب الجيوب الأنفية، وهي تجاويف صغيرة في عظام الوجه، يمكن أن تسبب التهابات الجيوب الأنفية ألمًا في الوجه وضغطًا وإفرازًا مائيًا أو مخاطًا.

بعض الطرق للعلاج المنزلي وإدارة آلام والتهابات الجيوب الأنفية بسرعة أكبر:

رذاذ مزيل الاحتقان:

يمكن أن يساعد رذاذ مزيل احتقان الأنف الذي لا يستلزم وصفة طبية والذي يحتوي على الماء المالح في الحفاظ على رطوبة الممرات الأنفية وإزالة الاحتقان والمساعدة في علاج الالتهاب.

الحصول على الراحة:

من المهم الحصول على الكثير من الراحة لمساعدة الجسم على مكافحة العدوى ويمكن أن تؤدي الراحة أيضًا إلى تسريع وقت التعافي.

رطوبة:

ضع جهاز ترطيب أو جهاز تبخير في الغرفة التي تنام فيها لزيادة رطوبة الهواء والمساعدة في تقليل الازدحام.

الترطيب:

تأكد من شرب الكثير من السوائل الصافية، مثل الماء والجاتوريد والعصير، والتي تساعد على تخفيف المخاط.

الأدوية:

تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل مزيلات الاحتقان ومضادات الهيستامين ومسكنات الألم للمساعدة في تخفيف الألم والضغط.

الري الأنفي:

باستخدام علاج شطف بالملح والماء، ويقم بغسل الممرات الأنفية.

الأطعمة الحارة:

تناول الأطعمة الحارة يمكن أن يساعد في تنظيف الممرات الأنفية.

البخار:

استنشق البخار من وعاء به ماء دافئ أو خذ حمامًا ساخنًا مشبع بالبخار.

محفزات: كن على دراية بما يعمل كمحفز لعدوى البرد أو الجيوب الأنفية واستعد وفقًا لذلك.

فيتامين سي:

تأكد من زيادة كمية فيتامين سي التي تتناولها.

بعض النصائح الإضافية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التهابات الجيوب الأنفية:

تجنب التدخين والتعرض للدخان.

اغسل يديك كثيرًا.

تجنب العطس أو السعال في راحة يدك.

قم بتنظيف أنفك بلطف باستخدام منديل ورقي.

إذا استمرت أعراضك لأكثر من أسبوعين، فاستشر طبيبك