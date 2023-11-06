"تعليم أسيوط" تعين ليلي البدري مديرا لمدرسة العقال البحري الثانوية

قرر عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم باسيوط، تعيين ليلي البدري مديرة لمدرسة العقال البحري الثانوية التي وقعت فيها حادثة وفاة المدير السابق أيمن محمد سليمان دياب. ستتولى ليلي هذا المنصب الحساس بعد أن أثبتت كفاءتها وانضباطها في منصب وكيل المدرسة. ستكون مسؤولة عن إدارة المدرسة وتطويرها ، وتحقيق الأهداف التعليمية والإدارية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم.

بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف عاطف إسماعيل بدوروكيلا المدرسة. سيعمل مع ليلي ألبدري في مجموعة من المهام المختلفة، مثل إدارة الجوانب العملية للمدرسة ودعم المعلمين والطلاب في حل أي مشاكل تنشأ. سوف يلعب دورًا مهمًا في تحسين الأداء العام للمدرسة وتجميع الموارد اللازمة لتحقيق الابتكار والتميز التعليمي.

هذه التغييرات الإدارية تهدف إلى استعادة الاستقرار والسير الطبيعي للعملية التعليمية في المدرسة بعد الخسارة الكبيرة التي تعرضت لها بسبب وفاة المدير السابق. من المتوقع أن تكون السيدة ليلي والسيد عاطف قادرين على تحقيق رؤية الوزارة وتوجيهاتها لتحقيق أعلى مستويات التعليم والإدارة في المدرسة.

على الرغم من التحديات التي تنتظرهم في مسارهم الجديد، إلا أن الخبرات السابقة والمعرفة المتنوعة التي تمتلكها السيدة ليلي والسيد عاطف ستساعدهما على تحقيق النجاح والتفوق في مناصبهما الجديدة.