مديرية الصحة بقنا تدفع بقافلة للصحة الإنجابية بـ 9 قري

قال الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المديرية ستطلق قافلة طبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خلال الفترة من 7 وحتي 9 نوفمبر الجاري.

ويأتى ذلك في إطار إهتمامات الدولة بمشروع تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وأوضح الدكتور محمد أن القافلة تشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة من تركيب اللولب وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة والكشف علي السيدات من خلال فريق طبي متخصص من أخصائيين تنظيم الأسرة والنساء والتوليد، مشيرا إلي أن القافلة سوف تقدم خدماتها بالعديد من القري من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة.

وأوضحت الدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية إلي تواجد القافلة بقري: أبومناع، العطيات،العزب ،فاو وقري أبودياب بمركز دشنا فيما تتوافر خدمات القافلة بقري النجاحية ، بهجورة ، ساحل البقيلي والحلفاية بمركز نجع حمادي، مؤكدة تدريب الفريق الطبي تدريبا جيداً علي استخدام الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة، بالإضافة إلي عقد ندوات توعية مكثفة للمواطنين أثناء القافلة حول أهمية تنظيم الأسرة ودورها في خلق مجتمع يحظي أفراد بكامل الرعاية الصحية والخدمية