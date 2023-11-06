مندوب فلسطين بالاتحاد الأوروبي: لا فرق بين طفل فلسطيني وإسرائيلي

علق السفير عبدالرحيم الفرا، مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، على مواقف الدول والمجتمع الدولي تجاه حرب غزة، مشددًا على أن بعض المواقف الدولية تغيرت تجاه الأوضاع في غزة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي وارتفاع عدد الشهداء والمصابين.

تعليق هام من مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في غزة

وأشار "الفرا"، خلال اتصال هاتفي له مع قناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية كانت رفعت العلم الإسرائيلي على المفوضية لمدة يومين، وسافرت إسرائيل مرتين، قدمت كل التضامن والتعاطف، موضحًا أنها بدأت تتراجع شئ بعد شئ وذلك بسبب القصف والعدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح أنها تتحدث الآن بأنها لا تتحمل الصور القادمة من غزة، وأنه لا فرق بين طفل فلسطيني وطفل إسرائيلي، مشيرًا إلى أن المفوضية الأوروبية طالبت إسرائيل بمحاولة حماية المدنيين وأنهم لا يقبلوا العقاب الجماعي، وتتحدث عن ممرات إنسانية، ولم لا يتم فتح ممر بحري عبر قبرص.

وأضاف مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، أن ألمانيا أيضًا بدأت تخفف لهجتها ومواقفها، ولا يستخدمون مصطلح "لإسرائيل حق الدفاع عن النفس"، والذي منح إسرائيل ضوءًا أخضر للعدوان على غزة.

وأكد السفير عبدالرحيم الفرا، مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، أن هناك 18 وكالة دولية تابعة للأمم المتحدة وقعت على بيانٍ تم إرساله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وتذمن هذا البيان مطالب هذه الوكالات الدولية فيما يخص وقف الحرب على قطاع غزة، موضحًا أن من أبرزها الوكالات الدولية التي وقعت على بيان وقف الحرب على قطاع غزة هي منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

وأعرب عن أسفه من عدم التعاطي بجدية مع التقارير التي تقدمها الوكالات الدولية عن الأوضاع المأساوية التي يعنيها سكان القاطع، وذلك جراء القصف الإسرائيلي المتواصل والمستمر على عدد من المناطق في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تختفي كل أصوات الإدانة، معربًا عن استيائه من أن الأمم المتحدة تنادي بهدنة إنسانية داخل قطاع غزة، بدلًا من وقف فوري لإطلاق النار، كما جاء في قرار تم التصويت عليه من 121 دولة في مجلس الأمن، وهو ما يعني أن الأمور تزداد تعقيدًا في ظل عدم قدرة الأمم المتحدة على أن تفرض على الاحتلال الإسرائيلي الموافقة حتى على هدنة إنسانية.