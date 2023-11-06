تصريحات نارية لـ الأمين العام للأمم المتحدة

حدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، المهمة الأهم حاليا خلال الصراع العسكري الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال إن المهمة الأهم هي حماية المدنيين ،محذرا أن قطاع غزة يتحول "مقبرة للأطفال".

جويتريش يعترف بانتهاكات واضحة للقانون الدولي

وأضاف جوتيريش أنّ العمليات البرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والقصف المستمر يضربان المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة التي تتضمن ملاجئ، لا أحد في مأمن.

وقال إنه يتم ارتكاب انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي ودعا مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

ولفت إلى أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تكفي الحاجة، مشدداً على ضرورة دخول المزيد من الغذاء والدواء.

وأوضح أن معبر رفح من مصر لا يملك القدرة على التعامل مع شاحنات المساعدات بالحجم المطلوب.

وأكد أنّ الأمم المتحدة بحاجة إلى 1.2 مليار دولار لمساعدة 2.7 مليون فلسطيني في غزة والضفة الغربية.

معربا عن قلقه من اتساع الصراع الدائر إلى مناطق أخرى في العراق وسوريا، ومناطق أخرى في الضفة الغربية.

وأكد على ضرورة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة لهدنة إنسانية في قطاع غزة فوراً، معتبراً أن لا رابح في الحرب الجارية الآن، وضروة العمل على حل الدولتين.

10 آلاف قتيل

وتواصل إسرائيل هجماتها وعملياتها البرية في قطاع غزة منذ أن شنت حركة حماس وفصائل أخرى هجوما مباغتا على بلدات ومعسكرات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اليوم إن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية بالقطاع ارتفع إلى 10022 منذ السابع من أكتوبر.