مندوب فلسطين بالاتحاد الأوروبي: استهداف إسرائيل لسيارات إسعاف تنقل الجرحى قتل متعمد

أكد السفير عبدالرحيم الفرا، مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، أن هناك 18 وكالة دولية تابعة للأمم المتحدة وقعت على بيانٍ تم إرساله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وتذمن هذا البيان مطالب هذه الوكالات الدولية فيما يخص وقف الحرب على قطاع غزة.

مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي

وأوضح أن من أبرزها الوكالات الدولية التي وقعت على بيان وقف الحرب على قطاع غزة هي منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وذلك حسبما جاء في مداخلة هاتفية لـ"الفرا" من بروكسل مع قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأعرب عن أسفه من عدم التعاطي بجدية مع التقارير التي تقدمها الوكالات الدولية عن الأوضاع المأساوية التي يعنيها سكان القاطع، وذلك جراء القصف الإسرائيلي المتواصل والمستمر على عدد من المناطق في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تختفي كل أصوات الإدانة، معربًا عن استيائه من أن الأمم المتحدة تنادي بهدنة إنسانية داخل قطاع غزة، بدلًا من وقف فوري لإطلاق النار، كما جاء في قرار تم التصويت عليه من 121 دولة في مجلس الأمن، وهو ما يعني أن الأمور تزداد تعقيدًا في ظل عدم قدرة الأمم المتحدة على أن تفرض على الاحتلال الإسرائيلي الموافقة حتى على هدنة إنسانية.

وتابع : “استهداف العدوان الإسرائيلي لسيارات إسعاف تنقل الجرحى يعني قتلًا متعمدًا”.