حلوى صحية للانش بوكس| طريقة عمل كيك المشمش المجفف

كيك المشمش المجفف من الحلويات الشهية التي يمكنك تحضيرها لأولادك كحلوى مغذية ومفيدة تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم، بالإضافة لمذاقها الشهي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

كيك المشمش المجفف

طريقة عمل كيك المشمش المجفف

المقادير

- مشمش مجفف : كوب

- زبدة : 175 جراماً (مقطعة قطع صغيرة)

- سكر : كوب

- فانيليا : ملعقة صغيرة

- جوز الهند : نصف كوب (مبشور)

- بيض : 3 حبات

- دقيق : كوب ونصف

- حليب : نصف كوب (سائل)

- عين جمل : 100 جراماً (مفروم)

- كريمة : كوب (مخفوقة / للتزيين)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني صينية فرن بالزبدة وبطنيها بورق الخبز.

في وعاء ضعي المشمش المجفف، واغمريه بكمية من الماء المغلي واتركيه جانباً لمدة 5 دقائق، ثم صفيه من الماء.

في وعاء، اخفقي الزبدة مع السكر بواسطة المضرب الكهربائي حتى يصبح القوام كريمي، ثم أضيفي البيض تدريجياً مع الاستمرار في الخفق.

أضيفي جوز الهند، والدقيق، والمشمش، والحليب وقلبي العجين جيداً.

اسكبي العجين في الصينية المحضّرة وانثري عين الجمل على الوجه.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 30 دقيقة.

غطّي الصينية بورق الأولمنيوم، وأعيديها إلى الفرن لمدة 30 دقيقة إضافية حتى ينضج الكيك تماماً.

اتركي الكيك ليهدأ قليلاً في الصينية ثم انقليه لطبق التقديم، وزيني وجه الكيك بالكريمة والمشمش والجوز وقدميه.

فوائد تناول المشمش المجفف

يساعد على تهدئة الأعصاب

المشمش المجفف غني بالمغنيسيوم المعروف بكونه علاج طبيعي فعال للقلق والتوتر. يساعد المغنيسيوم على استرخاء العضلات والجهاز العصبي، مما يجعله من العناصر الغذائية القيمة لمن يعانون من اضطرابات القلق. كما يعتبر المشمش المجفف أيضًا مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، وهو معدن آخر يساعد على تقليل مستويات التوتر والقلق.

تقوية النظر

يعتبر المشمش المجفف وجبة خفيفة صحية وشعبية، كما أنه يساعد على تحسين البصر، حيث وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يأكلون حفنة من المشمش المجفف يوميًا يتمتعون برؤية أفضل من أولئك الذين لم يأكلوا أيًا منها على الإطلاق.

تعزيز عملية الهضم

يُنصح عادة بتناول المشمش المجفف قبل تناول الوجبات الرئيسية، والسبب في ذلك أنه يساعد على تعزيز عملية الهضم في الجسم. يعود ذلك إلى احتواء المشمش المجفف على مواد قاعدية تساعد على إعادة توازن الأحماض في الجهاز الهضمي.

علاج الإمساك

يحتوي المشمش المجفف على مادة البكتين، وهي عبارة عن ألياف غذائية ذائبة في الماء، تُسهم في علاج الإمساك. أما بالنسبة لمادة السليلوز الموجودة فيه؛ فهي مليّنة وتساعد على التخلص من الإصابة المزعجة بالإمساك، مع الحفاظ على مستويات جيدة من الماء في الجسم.